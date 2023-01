Indossò maglietta con scritta Auschwitzland | assolta Selene Ticchi

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il fatto non costituisce reato. Con questa formula il tribunale di Forlì ha assolto, all'epoca militante di Forza Nuova e ora nel Movimento nazionale rete dei patrioti, che il 28 ottobre 2018lacon la” durante il raduno dei “nostalgici” a Predappio (Forlì-Cesena) e per questo motivo era a processo per la violazione della Legge Mancino. La Procura aveva chiesto per lei una condanna a nove mesi e 600 euro di multa. "Siamo felici e soddisfatti", commenta, difesa dal marito, l'avvocato Daniele D'Urso. L'Anpi era parte civile.