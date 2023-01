Indossare la maglietta con la scritta «Auschwitzland» non costituisce reato | assolta Selene Ticchi

(Di giovedì 12 gennaio 2023)unacon lanon. Questa la decisione del tribunale di Forlì che ha così assolto, originaria di Budrio, ex militante di Forza Nuova e ora nel Movimento nazionale rete dei patrioti. Lo scorso 28 ottobre 2018indossò la maglia con la»: nella grafica, poco più sopra della parola, il profilo del campo di concentramento che prendeva il posto dell’iconico castello del parco divertimento di Parigi. La militante aveva deciso di indossarla in occasione del raduno di Predappio, finendo sotto processo per violazione della legge Mancino. E cioè l’atto legislativo datato 1993 che sanziona e condanna frasi, gesti, ...

La Repubblica

unacon la scritta Auschwitzland non costituisce reato. Questa la decisione del tribunale di Forlì che ha così assolto Selene Ticchi , originaria di Budrio, ex militante di Forza ......soprattutto se le scarpe in questione sono rappresentate da un décolleté e se il top o la... Ad esempio accostare una camicia di lino con un maglioncino di lana oppurequest ultimo ... Indossare la maglietta "Auschwitzland" non è reato: assolta Selene Ticchi Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Feralpisalò il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Iacopo Cernigoi. Nato a Mantova, il neo giocatore pitagori ...Maglia nera per la qualità dell’aria: «Governando questa Amministrazione senza una visione e senza coraggio ci troviamo oggi con questo triste primato», afferma il capogruppo consiliare del Pd, Jacopo ...