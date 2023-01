Indisponibili Serie A | gli infortunati e gli squalificati per la 18ª giornata

Sky Sport

Facciamo il punto sugli(infortunati e squalificati) delle 20 squadre diA. Atalanta Infortunati: Muriel (dubbio) Squalificati: / Bologna Infortunati: Bagnolini, Bonifazi, De ...A riposo anche Terracciano, ferito alla gamba nel corso dell'ultima sfida diA. In casa ... Tra infortuni e motivazioni di mercato, in tutto sono ben sette i giocatorinella squadra ... Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 18^ giornata La Fiorentina ha perso Cabral per un mese, ancora piena l'infermeria della Juventus. Ibanez fuori per squalifica ...Il Milan recupera Messias, ma contro il Lecce dovrà fare a meno di Tonali, squalificato. Nell'Inter da valutare Lukaku, Barella e Calhanoglu. Tutti gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per ...