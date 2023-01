Agenzia ANSA

"È necessarioun modello di governance globale vecchio di otto decenni", ha detto oggi il Premier indiano ... l'iniziativa lanciata dall'per dare voce ai Paesi del Sud del mondo che non ...Ebbi una reazione impulsiva, volevo andare in Africa o in, e invece mi sento riportare nella ... anche capaci diradicalmente il loro modo di vivere per diventare missionari e ... India: 'Cambiare governance globale', Modi a summit paesi Sud - Asia "È necessario cambiare un modello di governance globale vecchio di otto decenni", ha detto oggi il Premier indiano Modi aprendo a Delhi il vertice virtuale "Voice of Global South Summit", l'iniziativa ...Suzuki ha finalmente presentato ufficialmente la versione a 5 porte della Jimny. Si tratta di un modello che era già stato protagonista di una serie di foto spia in passato. La presentazione è avvenut ...