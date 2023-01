(Di giovedì 12 gennaio 2023) PARIGI - Il Psg è ripartito in campionato grazie alla vittoria sull'Angers, ritrovando anche(tornato dal Mondiale e subito in gol). Non è tutto rose e fiori, però, in casa del club ...

Corriere dello Sport

PARIGI - Ilè ripartito in campionato grazie alla vittoria sull'Angers, ritrovando anche Neymar e Messi (tornato dal Mondiale e subito in gol). Non è tutto rose e fiori, però, in casa del club parigino con ...Messi supera di nuovo Ronaldo: 300 milioni a stagione dall'Al HilalHanno dell'le notizie che arrivano dalla Spagna: in Arabia Saudita potrebbe esserci una nuova sfida tra Cristiano ... Incredibile al Psg, Messi e Neymar hanno rotto con i tifosi da mesi: ecco perché Nonostante gli ultimi risultati del club parigino, le due stelle non hanno un buon rapporto con la tifoseria: il motivo ...Psg, niente festa Mondiale per Messi al Parco dei Principi. Qualcuno temeva fischi dagli spalti, ecco le parole di Galtier ...