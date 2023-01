Incidenti sul lavoro | operaio 22enne muore schiacciato da un bancale nel Napoletano davanti alla madre e al fratello

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) I bancali sono caduti all’improvviso, schiacciandolo a morte mentre lavorava nella zona industriale di Caivano, Napoli, all’interno dell’azienda M&C. L’ennesima vittima delin Italia si chiama Antonio Golino. Aveva 22 anni ed era residente a Marcianise, nel Casertano. Intorno alle 8 e 30, quando le urla dell’hanno lanciato l’rme nella ditta che affetta e confeziona prosciutti per tutti i supermercati italiani, con lui c’erano anche suae suo. Anche loro in servizio nella stessa azienda. Secondo quanto ricostruito, Golino – che non era dipendente della M&C ma di una ditta che si occupa di imbggio, trasporto e spedizione – si trovava in una delle celle frigorifero dello stabilimento. Si tratta di una struttura molto ampia, estesa alcune ...