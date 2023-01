Incidenti informatici | ecco i nuovi obblighi di notifica che rafforzano il Perimetro cyber

(Di giovedì 12 gennaio 2023) "Convivere con il rischioimparando a gestirlo", sono invece le parole di Nunzia Ciardi , Vicedirettore dell'ACN, in merito alla strategia cloud nazionale e alla pubblicazione in Gazzetta ...

Cyber Security 360

... direttore dell'ACN, viene resa pubblica questa nuova tassonomia che rafforza il suddetto Perimetro, in quanto è stato esteso l'ambito delle notifiche obbligatorie in caso di...Tuttavia: All'inizio di gennaio, la National Cyber Crime Unit (NCCU) del Regno Unito ha lanciato un' unità dedicata alle criptovalute con il compito di indagare suglinel Regno ... Incidenti informatici, ecco i nuovi obblighi di notifica che rafforzano il ... Con Determina del Direttore Roberto Baldoni, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato la nuova tassonomia per gli attacchi informatici oggetto di notifica, estendendo gli obblighi per i ...La nuova tassonomia appena pubblicata dall’ACN estende l’ambito delle notifiche obbligatorie in caso di incidenti informatici.