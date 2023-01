Incidente sul lavoro a Caivano | operaio di 22 anni muore sotto un bancale - Cronaca - quotidiano net

TorinoToday

È stato investito da un bus dell' Atac ; è così morto questa notte, un 21enne italiano. L'stradale è avvenuto alle 4 circa della notte appena trascorsa, su via del Mare tra il ...posto ...La vittima era originaria di Marcianise (Caserta). Il giovane è morto schiacciato. Carabinieri e pompieri... Incidente sul lavoro a Volpiano: quattro operai feriti dopo una esplosione in ditta. Due sono gravi Grave incidente sul lavoro a Caivano dove, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, un operaio di 22 anni sarebbe rimasto schiacciato da un bancale. I militari della locale compagnia sono inte ...Sulla statale 12, vicino Rovereto, un’automobile ha impattato violentemente un tir: nulla da fare per l’autista, un uomo di 37 anni, morto sul colpo ...