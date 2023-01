Incidente mortale Ostia | bus investe un 21enne e lo uccide | chiusa la via del Mare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Gravissimonella notte di oggi, 12 gennaio, intorno alle ore 4:00 a, sulla via del. Un bus ha investito un ragazzo di 21 anni,ndolo sul colpo, in una dinamica ancora in fase di accertamento. La tragedia è avvenuta quando ancora era buio e nella strada transitavano pochissime persone. Lo scontro è avvenuto nel tratto tra l’incrocio con via della Scafa e via delle Azzorre.via delSul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Intervenute anche diverse squadre della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo XII Monteverde per i rilievi e la ricostruzione dell’. I caschi bianchi stanno cercando di capire la dinamica ...