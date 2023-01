Incidente in pista per un aereo Ita Airways a New York

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La notte del 2 gennaio 2023, presso l'aeroporto di NewJfk, l'aeromobile Ita, che operava il volo AZ610 proveniente da Roma Fiumicino, in fase di rullaggio ha urtato con l'estremità alare destra lo stabilizzatore di un altro aeromobile. Il velivolo di Itaè rientrato a Fiumicino in queste ore. Con questa nota Ita ha spiegato quanto successo in fase di rullaggio nello scalo americano. L’tra l’aeroplano ITAe il velivolo Delta è una collisione a terra avvenuta durante la fase di rullaggio. Negli aeroporti molto trafficati, specialmente negli Usa, vengono create delle lunghe sequenze di aeromobili in partenza. Le priorità sono dettate dal controllo del trafficoe il pilota non può superare né sovvertire l’ordine di rullaggio, tantomeno quello ...

Piccoloper un Airbus di Ita Airways che si è scontrato con un aereo di Delta Airlines all'... Si tratta di un tamponamento in, avvenuto al Jfk lo scorso 2 gennaio ai danni di un aereo, ...La ricostruzione dell'Stando alla ricostruzione, i piloti Delta hanno sentito un forte ...hanno capito di essere stati investiti dall'Airbus azzurro presente a poca distanza in. A quel ... Turista torinese morto investito da un camion sulla pista della Dakar: è Livio Fassinotti di 69 anni Urto fra un Airbus di Ita e un Borbardier sulle piste di raccordo dell'aeroporto Jfk di New York: il secondo incidente di questo tipo dal giugno scorso che coinvolge un velivolo ...Grave incidente in pista e tragedia sfiorata all'aeroporto JFK di New York il 2 gennaio, quando un airbus di Ita Airways (ma ancora nei vecchi colori di Alitalia) ...