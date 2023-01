Incidente in pista | due aerei uno Ita Airways si toccano e l' ala si trancia | video e audio

La Stampa

Nella Dakar, a differenza delle corse tradizionali non c'è un vero e proprio confine della, ma solo un'area di attraversamento. La Repubblica scrive: 'L'è avvenuto durante le fasi ...... ed è normale che lo stesso tipo disia valutato in due modi diversi se viene giudicato ... ma Eduardo Freitas è stato messo da parte dopo il caos di Suzuka, in cui una gru è entrata in... Turista torinese morto investito da un camion sulla pista della Dakar: è Livio Fassinotti di 69 anni Il 2 gennaio, un Airbus della compagnia italiana ha tamponato in pista un aereo di Delta, danneggiandone la coda. Il vettore pubblico tricolore: "Sempre ...Rossi è stato testimone dell’incidente mortale che ha coinvolto Livio Fassinotti, 69 anni, investito e ucciso da un camion in gara ...