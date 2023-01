Incidente in pista a New York Airbus Ita tampona aereo Delta e si trancia un' ala VIDEO

La Stampa

inall'aeroporto Jfk di New York lo scorso 2 gennaio, quando attorno alle 23.30 un aereo in livrea azzurra della compagnia Ita ha "tamponato" un velivolo Delta . Nonostante non si ...Un Airbus di Ita Airways si è reso protagonista di un brutto, di cui nelle ultime ore emergono dettagli e materiale video. Si tratta di un tamponamento in, avvenuto a New York lo scorso 2 gennaio ai danni di un aereo di Delta Airlines , modello ... Turista torinese morto investito da un camion sulla pista della Dakar: è Livio Fassinotti di 69 anni L’incidente viene confermato dai piloti di Ita, a loro volta contattati dalla torre di controllo, che si accorgono del danno subito all’ala destra del velivolo, tranciata di netto all’altezza dei flap ...Grave incidente in pista e tragedia sfiorata all'aeroporto JFK di New York il 2 gennaio, quando un airbus di Ita Airways, dopo ...