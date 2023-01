Incidente all' aeroporto Jfk di New York | aereo Ita colpisce un volo Delta e si trancia un' ala

PadovaOggi

L'ultimo " sconfinamento " è avvenuto'inizio del mese di dicembre nell'Arunachal Pradesh, ... Immediatamente dopo l'i comandanti militari delle parti si sono incontrati per scongiurare un ...E' quanto comunica Ita Airways in meritodi cui si cui avuta notizia oggi. La compagnia 'comunica di aver attivato le procedure interne per ricostruire le circostanze, informando ... Incidente all'ora di pranzo, automobilista incastrato nell'abitacolo MONTEREALE VALCELLINA - Grave incidente stradale poco prima delle 11 di oggi, giovedì 12 gennaio, in via della Croce a Montereale Valcellina. Un'ambulanza con a bordo un paziente in ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-8d82de9a-1878-a52b-4da-f85e461eb7e ...