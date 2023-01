Incendio a Roma | paura alla Bufalotta | fiamme e fumo nell’appartamento | due persone soccorse dal 118

(Di giovedì 12 gennaio 2023)stamattina attorno6.00 nel quartiere. La Squadra dei Vigili del Fuoco 6/A del distaccamento di Nomentano, con l’ausilio di un’autoscala, è intervenuta in Via Valeria Moriconi,44 per unscoppiato all’interno di un appartamento al primo piano. La struttura abitativa interessata dalleè stata dichiarata inagibile per danni da; le dueoccupanti sono state visitate dal 118 sul posto e risultano in buone condizioni. Foto di repertorio In aggiornamento su Il Corriere della Città.

RomaToday

Nel carcere minorile di Casal del Marmo, a, è scoppiato unall'interno di due celle, dichiarate inagibili. Cinque gli intossicati: tre agenti e due detenuti. Tutti trasportati all'...'Una serata da dimenticare, di fuoco e di rabbia. Il giorno dopo il graveprovocato da alcuni detenuti ospiti del carcere minorile di Casal del Marmo, a, con agenti e ristretti in ospedale per intossicazione ed arredi distrutti, l'ira del Sindacato Autonomo ... Incendio a Montesacro: auto in fiamme vicino ad una scuola Sono stati i poliziotti della Penitenziaria a far scendere in cortile i 42 detenuti molti dei quali maggiorenni (28 su 42) nell'istituto per minori. La rivolta per una punizione e un ansiolitico sommi ..."Le donne di Pietro Mascagni. Il romanzo di una vita" è il libro di Francesca Albertini Petroni disponibile nei negozi e online.