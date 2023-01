Inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura | viale Roma chiuso la prossima settimana

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’evento. Dodicimila persone già iscritte all’evento inaugurale. Al via il cantiere per allestire il palco per lo spettacolo del 21 gennaio.

Interni

Manca poco più di una settimana al grande evento di Brescia Capitale della Cultura 2023 ed è giunto il momento dei preparativi e dei sopralluoghi, soprattutto per l'allestimento del palco e del grande spettacolo in programma. Manca poco all'inaugurazione di Brescia Capitale della Cultura e non solo in città, ma anche in provincia i prossimi 12 mesi saranno caratterizzati da un continuo brulichio artistico. E così anche a Seriate. L'evento. Dodicimila persone già iscritte all'evento inaugurale. Al via il cantiere per allestire il palco per lo spettacolo del 21 gennaio. Manca sempre meno all'inaugurazione della Capitale della Cultura.