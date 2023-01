In partenza i nuovi programmi Mediaset 2023 senza interruzioni sino a fine stagione

(Di giovedì 12 gennaio 2023)È partito undi forti investimenti editoriali per la tv. Tutte le reti hanno già ripreso la programmazione a pieno regime e proseguiranno. Su Canale 5 sono già in onda “Striscia la notizia” e “Avanti un altro”, ed è partito sabato scorso “C’è L'articolo proviene da MediaTurkey.

Engage

Queste proposte costituiscono il punto didi una piu' ampia riforma del Parlamento europeo'... per favorire il rispetto deiobblighi e delle responsabilita' elencati negli altri ...L'intento non è solo quello di punire ma anche di evitare ritorsioni e'appuntamenti' ...un aumento dei controlli delle forze dell'ordine con servizi di filtraggio dei tifosi ospiti in, ... PUBBLICITÀ 2023, TUTTE LE CAMPAGNE E I NUOVI SPOT IN ... Tutto quello che c'è da sapere su Che dio ci aiuti 7, in partenza stasera su Rai 1 con la prima delle nuove 10 puntate.