Today.it

... secondo a - Sheikh, è stato trasferito dal carcere di Hadarim, nel centro di, "al carcere ... In particolare ha chiesto l'arresto di quanti blocchino il traffico e hala esposizione di "...... secondo a - Sheikh, è stato trasferito dal carcere di Hadarim, nel centro di, "al carcere ... In particolare ha chiesto l'arresto di quanti blocchino il traffico e hala esposizione di "... In Israele vietato esporre la bandiera palestinese Ascolta " Diritti al Cuore " il #podcast di Osservatorio Diritti - Israele vieta la bandiera palestinese: violati i diritti umani Amnesty International prende posizione contro la decisione di Israele ...ROMA - "Il nuovo governo ultra reazionario israeliano, che nega espressamente il principio dei due stati per i due popoli, rivendicando il pieno diritto ...