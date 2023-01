In Irlanda etichette con la scritta “il vino è dannoso come le sigarette” L’Ue approva | l’Italia protesta

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un’altra legge che penalizza il Made in Italy. L’ottiene il via libera da Bruxelles per apporre sulledii messaggi di allerta per il rischio sulla salute, parificando di fatto ilalle. Concretamente Dublino potrà adottare un’etichetta per, birra e liquori con avvertenze“il consumo di alcol provoca malattie del fegato” e “alcol e tumori mortali sono direttamente collegati“. La norma è stata notificata a giugno dall’e a fine dicembre sono scaduti i mesi di sospensione sanciti dall’Unione Europea. In questo arco di tempo paesiItalia, Francia e Spagna hanno sollevato ampie critiche alla rigida normativa irlandese, ma in assenza di azioni da parte della Commissione Europea, ...

L'potrà adottare un'etichetta per vino, birra e liquori che includa avvertenze relative alla ... le'dovranno contenere: un avvertimento sui danni del consumo di alcol, un monito sul ...Leallarmistiche sul vino inche rappresentano un pericoloso precedente che " afferma la Coldiretti " rischia di aprire le porte a una normativa comunitaria allarmistica e ... Vino, dall'Irlanda etichette "nuoce alla salute" come per le sigarette: Italia contro Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha reso noto di voler “chiedere l’intervento di Unione europea e Organizzazione mondiale del commercio” (Omc/Wto) in merito all’”assurda” decisione dell’Irlan ...Via libera dell'Unione europea all'Irlanda sugli avvertimenti "salutistici" come per le sigarette. Un danno potenzialmente devastante per il nostro Paese, principale produttore ed esportatore mondiale ...