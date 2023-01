In galera Truffa alla porta di casa | quanto rubano all' ereditiera Caproni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La cattiveria corre veloce sul filo del telefono. Tutto succede rapidamente. Lunedì pomeriggio, intorno alle 14.40, squilla il telefono adella signora, 87 anni, non lontana da piazza Duomo, a Milano. La donna,di alto lignaggio, appartenente a una famiglia di imprenditori aeronautici lombardi che hanno fatto la storia dell'aviazione italiana, ha avuto un sussulto. «Suo figlio è rimasto convolto in un incidente stradale» ha detto, con voce molto professionale, un uomo che si spacciava per avvocato «Lo hanno arrestato. Bisogna versare subito una cauzione di 12.500 euro per farlo uscire». La anziana donna, spaventata e preoccupata, ha messo manofoglio. Così, quando si è presentata asua una persona giovane ha consegnato il danaro altore. Che, non ...