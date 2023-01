Imu sulle case dei coniugi | via ai rimborsi fino al 2017 | sì della Consulta all?esenzione multipla

ilmessaggero.it

... il ministro Santanché ha spiegato l'emergere di " quattro dimensioni crucialiquali agire ... le risorseriscosse dallo Stato in virtù del decreto varato dal governo Monti vengano spese ..."Sono emerse quattro dimensioni crucialiquali agire sin da subito, nell'immediato, in attesa,... dove c'è una situazione problematica, le risorseriscosse dallo Stato in virtù del decreto ... Imu sulle case dei coniugi, via ai rimborsi fino al 2017: sì della Consulta “sì” all’esenzione multipla Dopo la sentenza, è l’ora dei rimborsi. Il pronunciamento della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la possibilità di doppia esenzione Imu per le case in cui ...Roma, 10 gen – Aboliamo la proprietà! Sì, ma quella degli altri. Potrebbe cominciare così un’ipotetica prolusione dei vertici di Rifondazione Comunista per difendere la propria richiesta di non pagare ...