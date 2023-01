ilmessaggero.it

Il timore è che, adesso, la pioggia di "buste verdi" possa ripetersi anche per l', tenendo conto sempre dei nuovi calcoli sulla superficie. Serve chiarezza da parte dell'Amministrazione...Il timore è che, adesso, la pioggia di "buste verdi" possa ripetersi anche per l', tenendo conto sempre dei nuovi calcoli sulla superficie. Serve chiarezza da parte dell'Amministrazione... Imu sulle case dei coniugi, via ai rimborsi fino al 2017: sì della Consulta all’esenzione multipla Arriva il sì della Corte Costituzionale in merito all’esenzione multipla per l’IMU e i rimborsi sono retroattivi fino al 2017. Ecco a chi spettano.Esenzione IMU, ora partono i rimborsi e possono riguardare fino a 5 anni: disposti dopo la sentenza della Consulta.