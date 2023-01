Imprese | ministro Urso a Kiev con il presidente di Confindustria Bonomi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ildellee del Made in Italy Adolfoè giunto stamane aper incontrare i vertici del governo e delle istituzioni ucraine.– si legge in una nota del Mimit – era già stato in Ucraina lo scorso settembre, primo esponente della coalizione di centrodestra, portando il messaggio dell’alloradi Fratelli d’Italia che assicurava il pieno sostegno dell’Italia anche dopo le elezioni. E’ tornato, come primodel nuovo governo, per ribadire la solidarietà dell’Italia al popolo Ucraino e concordare le nuove misure che il governo intende predisporre sulla base del mandato parlamentare.giunge ail giorno dopo il voto espresso a larga maggioranza dal Senato al nuovo decreto che autorizza ...

Il Denaro

... ha depositato un'interrogazione per ildell'economia, Giancarlo Giorgetti , per "...misure immediate e risolutive per mitigare gli effetti dell'inflazione sulle famiglie e sullee ...Ilper lee il Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sono in arrivo a Kiev. E' quanto si apprende da un tweet delche pubblica la foto di ... Imprese, ministro Urso a Kiev con il presidente di Confindustria ... Tra gli obiettivi del viaggio la presentazione da parte del ministro degli impegni italiani nel campo degli aiuti umanitari, sociali ed economici ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 323. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi sono a Kiev per parlare di "cooperazione e ricostruzione" con i vertici d ...