Imprese | Casasco Fi | Presentata interrogazione su applicazione energy release Sia più aderente a necessità aziende

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Il modello didelineato dall'articolo 16-bis del decreto legge n. 17 del 2022, con il quale è stato adottato un meccanismo per la vendita, tramite il GSE, di energia a prezzo calmierato prodotta da fonti rinnovabili a clienti finali industriali, risulta ad oggi molto depotenziato rispetto a quelli che erano i suoi obiettivi. Il decreto prefigurato, con gli emendamenti presentati a marzo e ad aprile 2022, si proponeva di assicurare alleenergivore o ad alta intensità di energia una quota importante, nella disponibilità del GSE, di energia elettrica da fonte rinnovabile al prezzo super-calmierato di 40 €/MWh, prendendo ad esempio il modello francese, in cui si assicurava una quota dell'energia prodotta dalle centrali nucleari. In questi giorni è stata conclusa l'asta per l'assegnazione di 16 terawattora, nella ...