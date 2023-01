Impresa Torino! Milan eliminato dalla Coppa Italia ai supplementari

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Colpo di scena al San Siro, dove è andata in scena questa sera la sfida trae Torino, valida per gli ottavi di finale di. I rossoneri di Pioli sono stati eliminaticompetizione, cedendo al Torino, in 10 dal 70?, ai tempi. I granata di Juric riescono nell’, staccando così il pass di finale per i quarti di finale, mettendo in difficoltà gli avversari rossoneri nonostante l’uomo in meno. Al 114? è arrivata la rete decisiva: Adopo ha segnato il gold ella vittoria. Inutili, poi, i tentativi deldi pareggiare i conti per mandare il match ai. L'articolo CalcioWeb.