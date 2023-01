La Gazzetta dello Sport

Usare lo stadio tutti i giorni, e non solo ogni tanto quando si gioca. Questa l'idea di Atletico e Real Madrid. Il primo club è già un pezzo avanti, perché ha sfruttato il cambio di sede dal simbolo ...Un giro d'Europa a caccia di stadi,, gioielli da trentamila posti, ma anche da quaranta o da sessanta. Da Londra a Vienna, da Atene a Istanbul, da Mosca a Parigi, passando per Madrid. Ecco gli stadi più importanti di ... Impianti moderni e sempre aperti: così gli stadi di Real e Atletico sono macchine da soldi Determinante il passaggio al Metropolitano per i Colchoneros. Il nuovo Bernabeu verrà sfruttato oltre 300 giorni l'anno: Florentino Perez ha già venduto, per 360 milioni di euro, il 30% annuale degli ...Gioielli da 30, 40 o 60 mila posti: da Londra a Istanbul, passando per Mosca, ecco gli impianti più importanti di alcune delle capitali europee ...