(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo l'ennesimo giorni di tensioni interne, liti e insulti il Pd trova un compromesso primarie online. Potranno avvalersi del voto elettronico per scegliere il nuovo segretario solo alcune categorie: chi vive all'estero, i disabili e i malati che «autocertifichino tali condizioni», persone «residenti in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l'esercizio del voto».

Il 'settlement agreement' per il mancato raggiungimento del requisito di pareggio prevede una multa da 3,5 milioni di euro, a cui si aggiunge una sanzione di ulteriori 19,5 milioni di ...La nomina ufficiale spetta all'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Joseph Borrel, ma il nome di Luigi Di Maio è quello evidenziato in giallo tra i quattro ...