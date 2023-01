Il Toro vince con le riserve | il Milan perde coi titolari Pioli | segnali inquietanti

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Granata avanti grazie a una splendida prestazione dei suoi giovani a San Siro. Prima il 2 - 2 con la Roma, poi l'eliminazione in coppa Italia: per ...

Firenze Viola

Granata avanti grazie a una splendida prestazione dei suoi giovani a San Siro. Prima il 2 - 2 con la Roma, poi l'eliminazione in coppa Italia: per ......sono addirittura gli addetti ai lavori e i tecnici (2.600 membri dell'Academy) a decidere chi... Miglior film d'animazione, infine, 'Pinocchio' di Guillermo delper Netflix. Dando per ... COPPA ITALIA, Notte fonda Milan: vince il Toro 0-1 Intervistato a Mediaset, Sandro Tonali ha commentato l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Fa male, siamo delusi ma abbiamo la fortuna di avere altre tre competizioni e che tra tre giorni ...Finisce subito la corsa del Milan in Coppa Italia. In 11 contro 10 per 50' i rossoneri vengono beffati dal Torino ai supplementari e salutano la competizione dopo una sola partita giocata.