Il Toro vede rosso | il Milan si fa incornare - Sport - quotidiano net

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Una delle parate decisive del portiere del Torino Milinkovic - Savic, in questo caso su Olivier Giroud: i granata hanno difeso la loro porta e colpito in contropiede

Una delle parate decisive del portiere del Torino Milinkovic - Savic, in questo caso su Olivier Giroud: i granata hanno difeso la loro porta e colpito in contropiedeNella ripresa, nonostante il secondo giallo a Djidji al 70' , ilregge senza correre grandi ... De Ketelaere sisolo a sprazzi. Juric surclassa Pioli e lo elimina dalla Coppa Italia . Milan - ... Il Toro vede rosso, il Milan si fa incornare Coppa Italia, la squadra di Juric rimane in dieci, trascina quella di Pioli ai supplementari e poi sbanca San Siro con Adopo ...Rossoneri eliminati dai granata di Juric, che passano a San Siro con un gol di Adopo nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Djidji ...