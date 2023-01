Il senatore leghista Cantalamessa e l’educazione dei giovani | “Io sono cresciuto con gli schiaffi delle suore | oggi non si riconosce più l’autorità”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “C’è un problema di riconoscimentoautoritàforze di polizia da parte dei nostrifigure genitoriali, dei maestri, spesso attaccati nelle periferie. Basta uno strattone dato da un maestro all’allievo per cui viene chiesto l’allontanamento del maestro. Iodalleche mi davano glidietro la testa e penso che bisogna avere il coraggio e il dovere di essere autorevoli e insegnare”. L’ha detto ilGianlucanella replica all’interrogazione sulle baby gang rivolta in Aula al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il question time. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

" La sismicità dell'area - sottolinea il- così come tutti gli altri aspetti geologici sono certamente noti, come lo sono però anche le tecniche e le soluzioni usate in tutto il ...L'exSimone Pillon si scaglia su Twitter contro i docenti di una scuola di Roma che non hanno esposto il presepe (mai richiesto) portato da uno zelante genitore integralista: a suo ... Il senatore leghista Cantalamessa e l’educazione dei giovani: “Io sono cresciuto con gli schiaffi… ffetto della famigerata legge Don’t Say Gay della Florida, le scuole dello stato hanno dovuto mettere al bando svariati libri a tematica lgbt.Il consigliere ripercorre l’ultima legislatura attraverso i suoi interventi. Un elenco datato e dettagliato di ogni sua proposta, osservazione e posizione dal suo insediamento al Pirellone.