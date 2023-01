Il semipresidenzialismo di Meloni aumenta le disuguaglianze di P Maddalena

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Quando si afferma di voler introdurre in Italia ilalla francese, si pensa, erroneamente, che si tratti soltanto della “nomina diretta del presidente della Repubblica” da parte dell’elettorato. Ma non è così. Si tratta invece di un sostanziale cambio della forma di governo, che comporterebbe una modifica profonda della nostra Costituzione. Occorre, dunque, indicare, sia pur sommariamente, qual è il principio logico fondante della Costituzione francese del 1958, modificata nel 2008, tenendo presenti gli adattamenti ai quali potremmo essere costretti. I dati che maggiormente marcano le differenze tra la nostra Carta e quella francese e che potrebbero comportare modifiche costituzionali, a mio avviso, sono i seguenti: la Repubblica francese assicura soltanto «l’eguaglianza di fronte alla legge» (art. 1), non «l’eguaglianza economica e sociale» fra ...

