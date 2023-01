Il “sale” sulle rovine di Cartagine | l’eredità della guerra in Ucraina sarà l’odio verso i russi a causa di Putin

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Laporta solo ed esclusivamente a maturare odio. Non vi è dubbio. La storia lo dimostra; eppure l’uomo non impara e probabilmente non imparerà mai dai propri errori. Gli orrori, questo è certo, portano a maturare un odio profondo tra i rivali in campo, ognuno per le proprie ragioni, che difficilmente si riesce a superare. E’ accaduto nei millenni di storia dell’umanità, purtroppo accadrà ancora.così tra le popolazioni russe ed ucraine, che di certo mai si riconosceranno in un solo popolo, tutt’altro. E’ già così purtroppo tra israeliani e palestinesi. Lo è tra serbi ed albanesi del Kosovo. Un odio interetnico profondo in Ruanda fra Hutu e Tutsi, nonostante la comune fede cristiana. La storia ci insegna che spesso i motivi...