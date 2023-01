Il punto sulla Championship 2022-23 | chi sale in Premier?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La, l’equivalente inglese della nostra serie B, ha negli anni conservato, anzi, ampliato il suo fascino di campionato combattuto, molto fisico ma spettacolare, con squadre di grande tradizione e blasone che vi partecipano. Infatti, è il campionato di seconda divisione più ricco d’Europa ed il settimo tra tutti i tornei del vecchio continente: attrae investitori e televisioni, ed è trasmesso dalle pay tv di tutta Europa. Difficile considerarla una serie B quando militano squadre storiche come Queen’s Park Rangers, Watford, Sheffield Utd, Blackburn, West Brom, Sunderland, per citarne qualcuno. In questa stagione, sembra avviato alla conquista del titolo il Burnley, retrocesso l’anno scorso all’ultima giornata, perdendo in casa contro il Newcastle, dopo una sfida salvezza all’ultimo sangue contro un’altra squadra storica inglese, il Leeds Utd. Dopo 26 ...