Il pittore dei due mondi | il documentario di Lorenzo Borghini su Luca Alinari al cinema dal 18 gennaio

LA NAZIONE

...così pronte per la ammirazione domenicaleparrocchiani'. L'arciprete decide anche di far dipingere tutta la chiesa, coprendo i vecchi affreschi realizzati verso fine 1800 inizi '900 dal......del XVII secolo. Dallo scorso 28 ottobre ha riscosso apprezzamenti sia dal mondo ... Proprio per concludere nel miglioremodi l'ultimo weekend sarà ricco di attività. La curatrice della ... Luca Alinari, "il pittore dei due mondi" La pittura in Ampezzo ha radici remote che Carlo Felice Wolf ha ricostruite in un suggestivo racconto a tutti noto… Risalendo all’epoca in cui esistevano ancora i paesi di Miljera, Fernamusino e Ferna ...Il pittore dei due mondi di Lorenzo Borghini con Luca Alinari dal 18 gennaio al cinema; la prima nazionale del documentario prodotto e distribuito da Garden Film al cinema La Compagnia di Firenze.