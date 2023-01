L'HuffPost

Cancellarlo no, neutralizzare le storture che finora ha prodotto sì. Volendola raccontare con poche parole, è questa la linea del governo per la revisione dell'abuso d'ufficio. "Riformularlo è una ...Seguirà da lunedì 6 febbraio, invece, una chiusura totale dell'interoviario. Da Palazzo ... Ultimi Articoli Sigep Rimini verso tutto esaurito,speciale per viabilità A Rimini arrivano almeno ... Il piano B: l'asse Nordio-Forza Italia punta a neutralizzare l'abuso d'ufficio con due avverbi Il Guardasigilli e i forzisti vorrebbero l'abrogazione del reato che colpisce i sindaci, ma FdI e Lega fanno muro. La soluzione è in una proposta arrivata sul ...Un porto antico, fondato quasi duemila anni fa. Una struttura che, nel corso degli ultimi lustri, ha attraversato momenti di estrema ...