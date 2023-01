Il Pentagono non conferma che Soledar sia sotto controllo russo | anzi

Adnkronos

... Lloyd Austin, spiegando che sono in corso "scontri in evoluzione nell'area" e parlando di un "contesto molto fluido" con "combattimenti davvero violenti", che "consentono di confermare le ...... ilha firmato un contratto del valore di 177 milioni di dollari con una società ... I velivolisono semplicemente dei 'radar volanti', ma possiedono anche compiti di 'gestione' delle ... Ucraina, Soledar: Pentagono non conferma controllo Russia A dichiararlo è stato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, spiegando che sono in corso «scontri in evoluzione nell'area» ...(Adnkronos) – Le autorità statunitensi non dispongono di dati che confermino che la città ucraina di Soledar, a pochi chilometri da Bakhmut, sia completamente sotto il controllo delle forze russe. A d ...