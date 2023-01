Il Pd raggiunge un compromesso sul voto online alle primarie Nardella | “Assurdo dividersi su regole” Ma De Micheli non vota | “Forzatura”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo uno scontro interno durato giorni e una direzione del partito più volte rinviata, il Pd ha evitato in extremis di spaccarsi in vista del Congresso,ndo a fatica unsul regolamento per le, che si terranno il 26 febbraio d20. L’area Schlein spingeva per allargare la partecipazione con il, nonostante la contrarietà di Stefano Bonaccini e Paola De, e alla fine questa modalità sarà permessa soltanto in alcuni casi specifici: chi vive all’estero, i disabili e malati che “autocertifichino tali condizioni”, infine persone “residenti in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del”. Ora chi vorràre per via ...