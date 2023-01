Il PD ha faticosamente trovato un accordo sulle primarie

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il rinvio al 26 febbraio è stato confermato e il voto online è stato ammesso, ma solo per alcuni casi specifici

LA NAZIONE

A parlare è il papà del piccolo Ryan , il bimbo di 6 anni,in gravissime condizione, lo ... Non do colpi di testa io, nonostantemi trattengo. Cerchiamo di placare gli animi, per ...Sempre la solita storia, la Lazio si ferma sul più bello. Quando sembra averuna fisionomia definitiva con una buona solidità difensiva, ecco riemergere antichi difetti ...certezze... Ambulatorio a Pariana inaugurato ma... chiuso "Locali ancora senza arredi e riscaldamento"