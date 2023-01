Il Pd è rimasto senza la benzina delle idee | il futuro è incerto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il Pd è, e non c'entrano le accise e le polemiche sul costo dei carburanti di questi giorni, bensì le. Lache manca al Pd, alle prese con il prossimo appuntamentoprimarie per scegliere il nuovo leader del partito, attiene infatti allaproposte, un carburante necessario a far politica e ad incontrare i consensi necessari degli elettori per vincere. Ma necessario, aggiungiamo, alla democrazia perché un'opposizione con lechiare aiuta anche chi governa. Per questo il vero nodo che il Partito democratico dovrà sciogliere non riguarda le modalità di voto alle primarie bensì la prospettiva politica presente e futura. L'alleanza con il Movimento 5 Stelle, quindi con un ...