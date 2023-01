Il mistero avvolge la morte di Paolo Calissano | sparito 1 milione di euro | tradito da un amico

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 12 gennaio 2023) I familiari dicercano la verità su quello che è successo negli ultimi mesi di vita dell’attore, sui motivi che potrebbero averlo spinto a togliersi la vita con un mix di farmaci antidepressivi ( e non con la droga come si era ipotizzato in un primo momento). E purtroppo quello che è emerso dalle indagini è molto grave equesta storia in un nuovo alone di. Ci sarebbero i soldi dietro alladi. Soldi che l’attore aveva messo da parte nel corso della sua carriera. Lentamente questi soldi, sarebbero spariti. Si parla di almeno undi. Coinvolto in questa vicenda, sarebbe il suoe avvocato, Matteo Minna. Se ne parla da ieri in tv, sui giornali, dopo che ...