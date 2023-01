“Il mio corpo è arte” | ora la cantante Lizzo se la prende con il body shaming

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen – Laafro-americana, salita alla ribalta con brani come “2 Be Love”, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social. Il motivo? I continui commenti e critiche sul suoe le sue forme non proprio “perfette”, per usare un eufemismo. Lo sfogo diIn un video pubblicato su Instagram la, al secolo Melissa Viviane Jefferson, ha voluto dire la sua su temi comepositivity e haters. Questioni che immaginiamo la tocchino da vicino visto la suaratura a dir poco giunonica e rubensiana. Laha esordito parlando di tutta la sua stanchezza in merito: “I discorsi sui corpi hanno ufficialmente stufato”. Per poi passare in ...