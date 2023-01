Il ministro Urso e il presidente di Confindustria in viaggio in treno verso Kiev

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfoe ildiCarlo Bonomi sono in arrivo a. Lo si apprende da un tweet delche pubblica la foto di loro due inla capitale dell’Ucraina. January 12, 2023 su Open Leggi anche: Ucraina, Giorgia Meloni torna a condannare la Russia: «Mosca si accanisce contro le infrastrutture civili» Tutte le armi dell’Italia all’Ucraina e il decreto del governo Meloni per i nuovi invii Anche Biden e Zelensky si congratulano con Meloni: «Continuiamo il sostegno all’Ucraina contro la Russia» L'articolo proviene da Open.

Negli incontri che avrà in giornata il ministro illustrerà gli impegni italiani nel campo degli aiuti umanitari, sociali ed economici e affronterà le tematiche di cooperazione industriale. Guerra in Ucraina diretta oggi 12 gennaio 2023. Sulla città di Soledar è guerra di propaganda. Per i russi è stata conquistata, per le autorità di Kiev no.