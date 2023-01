Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è a Kiev Che ci fa?

MISE

Negli anni, le varie visite dei rappresentanti del governo russo l'ultima quella del PrimoMishustin nel 2021 hanno suscitato le protesteautorità giapponesi senza però sfociare in ...... che avviò un duro regime dirigistico - amministrativo per supplire alle insufficienze... Alcuni mesi più tardi, il 16 dicembre, Stalin consegnò aldegli Esteri di Sua Maestà, Anthony ... Oggi visita del ministro Urso a Kiev Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi sono ''in arrivo'' a Kiev. Lo si apprende da un tweet del ministro che pubblica la foto di lor ...(FERPRESS) – Roma, 12 GEN – Il ministro delle finanze Aleksandar Damjanovic, il direttore della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per il Montenegro Remon Zakarija e il direttore esecuti ...