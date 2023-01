(Di giovedì 12 gennaio 2023) 2023-01-12 01:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Ilhala possibilità di vincere la coppa Italia, un obiettivo nettamente alla portata. Ma non solo: haanche quelche gli aveva permesso di realizzare un’impresa magnifica come quella della vittoria dello scudetto nella passata stagione. Contro il Torino è mancata la voglia di lottare su ogni pallone, di gettare il cuore oltre l’ostacolo nei tempi supplementari. Stefano Pioli ha schierato un undici inedito e sperimentale con il 3-5-2, consegnandosi a Ivan Juric. Il tecnico croato non ha sbagliato una mossa vincendo il duello tattico con il collega rossonero. LEÃO EMBLEMA- Leão è entrato in campo nel finale di gara e da li ha giocato al piccolo trotto. Tomori si arrabbia anche platealmente ma dovrebbe riflettere ...

Calciomercato.com

Nelle ultime cinque giornate, in cui la squadra non ha maicollezionando 11 punti è sempre ... Di proprietà del, il calciatore è arrivato a Lecce con la formula del prestito con diritto di ...... Inter 8, Lazio 7, Fiorentina e Napoli 6,e Torino 5. Ma i Rossoneri vantano lo sfortunato record di averben 9 delle 14 finali disputate. Lo scrivente ebbe la gioia risalente a ben 56 ... Il Milan ha perso l’umiltà | Primapagina Mauro Suma è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Con Suma, giornalista e coordinatore editoriale di Milan Tv, abbiamo parlato della partita di Coppa Italia di questa ...Il Milan ha perso la possibilità di vincere la coppa Italia, un obiettivo nettamente alla portata. Ma non solo: ha perso anche quell’umiltà che gli aveva permesso di realizzare un’impresa magnifica co ...