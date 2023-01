Il MeToo all’italiana | un problema di hashtag

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) È indubbiamente colpa della mia ignoranza se non conosco mezza delle famosissime attrici, cantanti e showgirl che stanno imbastendo un. Ed è sicuramente colpa della mia scarsa propensione alla socialità virtuale se #apriamolestanzediBarbablù è unche mi colpisce per vana prolissità e scarso appeal. Poi sarà colpa del mio puntiglio fine a sé stesso il domandarmi cosa c’entri Barbablù, leggendario uccisore di mogli, in una campagna per carità nobilissima ma in cui nessuna è stata uccisa né tampoco si è sposata. Frammezzo a tutte queste mancanze, mi resta per fortuna da far affidamento sulla logica. Leggo quindi su Repubblica la storia di una donna (perdonatemi, i nomi proprio non me li ricordo) alla quale un produttore domanda: “Lo sai perché ti rinnovo il contratto?”. “Perché sono brava”, risponde lei; ...