Il grande golf torna su Sky | da oggi si accende il nuovo canale Sky Sport Golf

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) A partire dalla giornata odierna di giovedì 12 gennaio ilad essere protagonista della programmazione targata Sky. Sul tasto 206 del telecomando ed in streaming su Now, infatti, è arrivato un Sky, uninteramente dedicato a questo nobile. Tra i tanti appuntamenti, a fine settembre spicca il più atteso del 2023: la Ryder Cup, il torneo a squadre più prestigioso del mondo, per la prima volta in Italia. Sky trasmetterà oltre 35 tornei live nell’arco della stagione: i 4 Major con Augusta Masters, PGA Championship, US Open Championship e The Open Championship, il WorldChampionships – Dell Technologies Match Play, gli appuntamenti del ...