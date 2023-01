Il Governo convoca i benzinai che hanno indetto sciopero il 25 e 26 gennaio contro ' false accuse di speculare sui rincari'

Italia Informa

- 'I prezzi sono più alti per il mancato rinnovo degli sconti sulle accise da parte del' - dicono. Il ministro dell'Economia Giorgetti - nel rispondere ad un'interrogazione parlamentare - ha detto che la riduzione delle accise sarà valutata solo in casi eccezionali e con nuovi ...Caro carburante, benzinai in sciopero: ili sindacati di categoria I benzinai di tutta Italia sciopereranno nelle giornate del 25 e del 26 gennaio per 'porre fine a questa ondata di ... Governo convoca tavolo permanente su penuria farmaci “Per porre fine all”ondata di fango’ contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare ...Dopo aver indetto lo sciopero dei benzinai il 25 e il 26 gennaio, il Governo ha deciso di convocare i sindacati di categoria a Palazzo Chigi.