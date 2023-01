Il governo a Davos e le letture esagerate della sinistra La versione di Cangini

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La scelta delè la stessa, ma le diverse animene dannoopposte. Il sito di informazione antiglobalista (e un po’ complottista) Byoblu titola: “IlMeloni cede alle sirene di: ci sarà il ministro Valditara”. Decisione che invece viene letta in chiave contraria dal Pd. E da Repubblica, che accusa Giorgia Meloni di aver “rifiutato tutti gli inviti” e con Francesco Manacorda ne disapprova la scelta attraverso un commento emblematicamente intitolato “Ilno global”. Dueleggermente. Ma non c’è dubbio che tra i ranghi dell’establishment nazionale ed internazionale a prevalere sarà la seconda. È piuttosto anomalo, infatti, che la neopremier e i suoi ministri economici non ...

