Il fotografo alla corte di Frank Zappa

(Di giovedì 12 gennaio 2023)manca da quasi trent’anni, ma non si arresta un motivato fiume di pubblicazioni discografiche (e no) che lo riguardano. Segno che la dirompenza creativa di un genio della L'articolo proviene da il manifesto.

Cronaca Qui

La prima edizione si terrà venerdì 20 gennaio alle 18,Galleria 'La Porta dell'Arte' in Trastevere. Venerdì 20 gennaio alle ore 18.00 prenderà il via ... in presenza dell'ospite, il...Inoltre, graziepresenza di un'elevata diversità vegetale, specie fiorite incluse, si ... Ci si immerge nella natura con le immagini di Microvita dele documentarista Francesco Grazioli. ... Fotografo di None perde la vita alla Dakar: travolto da un concorrente La commozione dopo la notizia della morte: «Aveva una capacità unica di accogliere gli emarginati, gli ultimi di qualunque parte del mondo fossero. Quando mi mettevo ai fornelli per lui mi sentivo gra ...