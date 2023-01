Il fattore Milik è da sfruttare subito | i numeri non mentono

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Arkadiuszè stato un grande acquisto, ma ci sono dei dati che spiegano come sfruttarlo nel miglior modo possibile anche nel ritorno. Acquistare in prestito con diritto di riscatto un attaccante come Arkadiuszè stato senza ombra di dubbio un grandissimo colpo da parte della Juventus, con il polacco che fin dalle prime partite ha saputo imporre la propria legge dimostrandosi un marcatore implacabile. LaPresseIl suo essere spietato in zona gol ha fatto sì che le reti sono arrivate a grappoli fin dalle sue primissime apparizioni e in questo scorcio di stagione ha già saputo arrivare a quota sette centri, cinque in campionato e due in Champions League. In questo inizio di 2023 abbiamo potuto assistere ancora di più a una caratteristica peculiare ed evidente del polacco, ovvero che si tratta di un giocatore che ha bisogno di carburare per poter ...