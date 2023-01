“Il fascino e la forza della letteratura | vol 2” | il libro di Floriano Romboli

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Pubblicato ildi critica letteraria di: “Ile la, vol.2” (Saggi su Fogazzaro, Dante, De Sanctis, Malaparte, D’Annunzio, De Roberto, Sanminiatelli), nella prestigiosa collana “Il Cammeo”, Guido Miano Editore, Milano 2023. Non c’è tema, argomento, problema, dimensione, aspetto dell’umano vivere che lanon abbia trattato in ogni epoca, cultura, civiltà, territorio del nostro pianeta, ovviamente dopo l’avventoscrittura, che ha gradualmente sostituito la trasmissione orale del sapere, delle conoscenze, delle creazioni spirituali dell’uomo. Tale affermazione non va interpretata in senso apologetico, poiché mi pare inequivocabile che essa provenga da dati di fatto, cioè ...